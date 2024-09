Le parole del direttore di TeleLombardia a proposito dei due ex nerazzurri passati al Napoli nella speranza di togliere lo scudetto all'Inter

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia: “La reunion Conte-Lukaku fa specie alla Milano Nerazzurra, ma nessuno dei due è ricordato con affetto! Lukaku è andato via come è andato… Conte aveva profetizzato la caduta dell’Inter dopo il suo addio e invece ha fatto addirittura meglio… Thuram sta già giocando meglio dell’ultimo Lukaku passato di qui e l’Inter ha ambizioni europei, quindi i tifosi sono tranquilli.