Repice: “Inter, compitino con la Stella Rossa. La Juventus senza Bremer…”

Le parole del noto radiocronista a proposito dei nerazzurri e delle altre squadre che lottano per lo scudetto in Serie A

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Francesco Repice , Radio Rai: "Immediatamente si è capito che a Bremer toccasse qualche problema al crociato, gli facciamo un grande in bocca al lupo. La Juventus perde una pedina molto importante. Juve indebolita? La Juventus ha comunque una rosa e un organico in grado di sopperire all’assenza di Bremer. Con Thiago Motta si potrebbero trovare delle soluzioni a destra di modo da tenere Danilo centrale, Gatti lo può fare, può stare lì. Credo che alla fine riusciranno a trovare una soluzione.

Conferenza di Conte? Lui sposta tutto e lui lo sa, perché non siamo fessi. La sua presenza in panchina sposta una stagione, l’ho vissuto alla Juventus, in Nazionale ed ho visto i magazzinieri della Nazionale piangere quando è andato via. Questo qui è un’altra categoria. Non ha nient’altro in testa che lavoro e vittoria, capisce solo questo. Stella Rossa-Inter? L’Inter ha fatto un compitino".