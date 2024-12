E' fissato per oggi il brindisi di Natale in casa Roma. Ed può essere l'occasione, secondo Repubblica, oltre che per scambiarsi gli auguri, di avere novità importanti sul futuro amministratore delegato giallorosso, con il nome di Alessandro Antonello che resta in lista. Spiega il quotidiano: "L’invito è riservato solo agli alti dirigenti del club e ai collaboratori più fidati di Dan e Ryan Friedkin. E apre le porte a una serata che potrebbe segnare un’altra svolta negli assetti del club giallorosso. Nuovo giro di nomine dopo i terremoti degli ultimi mesi. La data in calendario - oggi - non è casuale. Ieri infatti i Friedkin hanno concluso l’acquisizione dell’Everton e messo la parola fine ad un’operazione lunga e costosa: 650 milioni di euro per entrare nel mercato della Premier League. La Roma era passata in secondo piano. E in questi mesi è stato tutto in mano a Ed Shipley, il pilota d’aerei e suo uomo di fiducia, inviato a Trigoria per tenere sotto controllo l’asset giallorosso mentre concludeva l’affare Everton.