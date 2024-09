Repubblica – F1 Inter si inceppa sul rettilineo di Monza: occasione sprecata

Serata amara per l'Inter di Simone Inzaghi. Il pareggio di Monza sa quasi di sconfitta, quantomeno per le aspettative e per il valore di un avversario ampiamente alla portata. Diverse le occasioni sciupate nel primo tempo, poca la cattiveria anche nel cercare di portarla a casa nella ripresa. Questa l'analisi di Repubblica:

"La lussuosa macchina Inter, la più rinomata Formula 1 italiana da sfoggiare in Europa, si è inceppata a sorpresa sul rettilineo di Monza, proprio a tre giorni dalla rivincita della dolorosa finale di Champions persa nel 2023 col Manchester City. Ha pareggiato solo nel finale, con una zampata di Dumfries, una partita che stava perdendo, non del tutto immeritatamente, per un colpo di testa di Dany Mota. Così ha sprecato l’occasione di sorpassare il Napoli di Conte ed è seconda in classifica con Juventus e Torino, in attesa dei risultati dell’Udinese e del Verona".