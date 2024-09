Simone Inzaghi sa bene che bisognerà registrare qualcosa in difesa per evitare di subire così tanti gol d'ora in poi. L'Inter che torna a vincere ha ancora questo tarlo in testa, da scacciare prima possibile per tornare a marciare con maggiore serenità. Lo sottolinea anche Repubblica di oggi: "Dopo avere guardato e riguardato il gol di testa di Kabasele e quello di Lucca in contropiede, il tecnico interista ha detto: «Dovevamo evitarli, comportandoci meglio come squadra. Dovremo lavorare meglio quando la palla l’hanno gli altri».