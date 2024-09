L'Inter è tornata alla vittoria e questa è già una grande notizia. Diversi sono gli aspetti positivi dell'incontro di ieri, sottolineati da Repubblica insieme a quello forse più da rivedere. Si legge nel focus: "Ieri era il giorno dei complimenti ai suoi calciatori. Per come si sono ripresi dalla mazzata del derby. Per come hanno accompagnato al gol capitan Lautaro dopo mesi in cui mancava l’appuntamento.

E per l’approccio ai due tempi, punto debole contro il Milan e al contrario chiave della vittoria contro l’Udinese. Ma Simone Inzaghi sa che dietro al 3-2 allo stadio Friuli, con gol di Frattesi e doppietta del Toro, si allunga un’ombra: con le due reti incassate, il conto sale a sette. Troppe, in sole sei partite, per una squadra che vuole vincere il campionato. E in proiezione anche per essere sicuri di stare in zona Champions".