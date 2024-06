Retromarcia Juve, vuole rientrare nell’ECA: c’è la risposta di Al-Khelaifi

La Juventus ha chiesto di rientrare nell’ECA, l’associazione europea per club. L'ECA ha annunciato il dietrofront della società bianconera attraverso una nota ufficiale:

“Il Comitato Esecutivo (ExCo) dell’ECA si è riunito oggi a Londra per l’ultimo incontro della stagione prima della finale della UEFA Champions League 2024, per progredire su varie priorità chiave per i club europei, e ha ricevuto un rapporto sulla richiesta della Juventus F.C. di rientrare nell’ECA. Alla riunione hanno partecipato anche il Presidente della UEFA Aleksander Čeferin e il Segretario Generale della FIFA Mattias Grafström”.