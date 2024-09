Le immagini hanno fatto il giro del continente. Erling Haaland e Francesco Acerbi hanno regalato spettacolo non solo in campo, per il duello rusticano durato 90'. Il botta e risposta tra i due dopo il triplice fischio ha divertito chi ha visto la scena dallo stadio e da casa. Ma cosa è successo nel dettaglio?

Haaland-Acerbi, cosa è successo dopo City-Inter

Spiega il Corriere dello Sport: "Haaland ha chiesto al difensore se volesse la sua maglia, visto che gliel’aveva "tirata" per tutta la gara. L’ex-Lazio ha accolto la battuta con un sorriso, replicando che ne avrebbe volute due. E il norvegese non ha potuto far altro che mandarlo a quel paese. Inevitabile, a quel punto, scoppiare a ridere: un abbraccio e un arrivederci alla prossima volta, visto che non c’è due senza tre… A questo punto, però, chi dovrà temere il confronto è proprio Haaland".