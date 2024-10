L'ex proprietario dell'Inter, Zhang Jindong, padre dell'ex presidente nerazzurro Steven, continua a perdere posizioni nella classifica degli uomini più ricchi della Cina. A riferirlo è Calcio e Finanza, che cita la graduatoria stilata come ogni anno da Hurun Rich List. Nello specifico, ora Jindong si trova alla posizione numero 808, con un patrimonio personale di meno di un miliardo di dollari. Un crollo verticale, se si pensa che nel 2019 era in 15a posizione:

"Nel 2019 il padre di Steven Zhang si trovava addirittura in 15esima posizione: nel 2020 era poi sceso al 40esimo posto, con un patrimonio stimato in 15 miliardi di dollari (...). Nella classifica del 2021, così, Zhang Jindong aveva perso ben 232 posizioni in classifica, passando da un patrimonio stimato di 15 miliardi di dollari ad uno di 2,3 miliardi di dollari che valevano la 272esima posizione. La graduatoria del 2022 ha poi mostrato un ulteriore crollo per Zhang, che ha perso ulteriori 242 posizioni scendendo fino in 514esima posizione con un patrimonio stimato in 1,7 miliardi di dollari.