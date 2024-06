Un gol fondamentale contro l'Albania a corredo di un ottimo match, un passo indietro come tutta la squadra contro la Spagna e infine una prova d'orgoglio contro la Croazia. Alessandro Bastoni ha dato il suo contributo in ambedue le fasi di gioco finora, a corredo di una stagione che l'ha visto assoluto protagonista nella storica annata nerazzurra.

Micah Richards, ex difensore del Manchester City e ora opinionista nelle TV inglesi, ha speso parole al miele nei confronti di Bastoni alla BBC dopo Croazia-Italia: "Ha tutto nel suo gioco, nelle letture e come copre le zone di campo è perfetto. Legge benissimo il gioco, è calmo, tranquillo, composto. Contro l'Albania ha rotto le linee con passaggi verticali, ha anche fatto gol e non dimentichiamolo. Ha anche l'aggressività nel suo gioco, recupera palla e la dà"