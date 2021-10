TS – Inter, in estate ritorno di fiamma per Scamacca? Possibile, ecco perchè

L'attaccante del Sassuolo già ad agosto è stato trattato dal club nerazzurro: la situazione potrebbe riproporsi

"Non è da escludere neanche un ritorno di fiamma per Scamacca. L'Inter si è interessata al centravanti romano nella seconda metà d'agosto, quando, una volta ceduto Lukaku e acquistato Dzeko, si ragionava sulla possibilità di consegnare a Inzaghi non uno, ma ancora due attaccanti, in virtù delle condizioni precarie di Sanchez. Preso Correa , la candidatura di Scamacca è rimasta viva ancora per qualche giorno, visto che il suo profilo veniva considerato ideale per il ruolo di vice-Dzeko. Il Sassuolo, che parlava di Scamacca anche con altri club - Cagliari e Verona, per esempio - non aveva chiuso la porta ma una volta ceduto Caputo alla Samp ha deciso di tenerlo, così come lo stesso Scamacca ha preferito rimanere per avere maggiori chance di giocare con continuità e provare ad attirare l'attenzione di Mancini.