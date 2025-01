Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, nel corso dello speciale Open Var su DAZN ha chiarito la sua posizione sui rigori da concedere oppure no nel nostro campionato. Queste le sue parole: "Cancellare i rigorini? E' la filosofia mia da sempre. Chiaro che non sempre percepisci in campo quello che trovi fuori. Secondo i numeri siamo allineati con le altre federazioni, tranne con la Premier League che ha una filosofia diversa ed è difficile allinearci con loro come obiettivo.

L'obiettivo è quello di creare un gruppo di arbitri che possa arbitrare non solo in Italia, ma in Europa, usando lo stesso metro arbitrale che si usa nelle altre competizioni. Usare due metri arbitrali diversi sarebbe follia. Avevo chiesto molta attenzione, invece, sui gravi falli di gioco: ce ne siamo persi un paio da inizio stagione e ho detto ai miei ragazzi che non andava bene. Non possiamo permetterci di perdere giocatori per infortuni".