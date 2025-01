Non poteva mancare il focus sul famoso rigore concesso in Inter-Napoli nel corso dell'ultima puntata di Open VAR con Gianluca Rocchi protagonista. Il designatore arbitrale ha chiarito ancora una volta quello che è il punto di vista inequivocabile del mondo arbitrale sull'episodio tra Dumfries e Anguissa, sul quale Conte si accanì inutilmente e inspiegabilmente nel post partita.

Questa la precisazione di Rocchi: "Il rigore di Parma-Monza non è un rigorino, è più vicino alla simulazione che al rigore. E quindi il Var deve assolutamente intervenire. Il rigore di Inter-Napoli è un rigore che live avrei assegnato sempre e che tutti avremmo assegnato sempre. Poi rivedendolo può essere discutibile ma le cose discutibili non sono materia da Var. La filosofia del Var è togliere l'errore macroscopico, l'errore chiaro. Quello su Dumfries è un rigore che live avremmo dato tutti. Il Var deve intervenire se l'arbitro commette un errore, quindi secondo noi in Inter-Napoli non doveva intervenire"