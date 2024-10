Durante Open VAR, a DAZN, Gianluca Rocchi, capo designatore arbitrale, è tornato così sul mancato rosso a Douglas Luiz in Juventus-Lazio: "Sicuramente non è fortuito e non ci piacciono questi comportamenti: se fosse stato espulso in campo nessuno avrebbe detto niente. Capisco la difficoltà del VAR perché dà priorità all'intensità del colpo: non punisce il gesto ma va sull'intensità. Posso capirlo, ma questi atteggiamenti a noi non piacciono: ribadisco ai giocatori che questi comportamenti non c'entrano niente con lo spirito sportivo. Ribadisco che non è un colpo così chiaro: c'è una parte di interpretazione, è un gesto che è più una mezza spinta che un colpo secco, ma non ci piace. Manca un giallo al 100%, ci fosse stato un rosso non mi sarei scandalizzato".