Ricardo Rodriguez ha scelto Instagram per dare l'addio al Toro dopo quattro stagioni: ora si appresta a iniziare una nuova avventura in Spagna, al Betis

Ricardo Rodriguez ha scelto Instagram per dare l'addio al Toro dopo quattro stagioni. "È il momento di dirvi addio ma prima voglio ringraziarvi di cuore - ha scritto il difensore svizzero, che lo scorso 30 giugno è arrivato al termine del suo contratto con il club - e un ringraziamento speciale va a mister Juric, a tutto il suo staff e a tutti i miei compagni di squadra.

Mi avete aiutato a migliorare dal punto di vista sportivo e mi avete arricchito umanamente: la vostra fiducia ed il vostro sostegno mi hanno sempre stimolato a fare del mio meglio". Il classe 1992 si è anche rivolto direttamente alla piazza granata: "Porterò sempre nel mio cuore il ricordo di questi anni trascorsi in questo grandissimo club. Ricorderò tutti i momenti trascorsi in campo, le vittorie e anche le sconfitte. Grazie di tutto" ha concluso Rodriguez. Ora si appresta a iniziare una nuova avventura in Spagna, al Betis Siviglia: il suo approdo agli spagnoli è ufficiale.