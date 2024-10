Archiviata la sosta per le Nazionali, la Serie A riparte con il programma dell'ottava giornata. L'Inter di Inzaghi affronta domenica sera all'Olimpico la Roma di Juric. Il club nerazzurro, sul proprio sito ufficiale, ha parlato dei precedenti contro i giallorossi: "Sono complessivamente 182 i precedenti in Serie A tra Roma e Inter: 78 le vittorie nerazzurre, 50 quelle giallorosse e 54 i pareggi".

"La Roma è la squadra contro cui l'Inter ha ottenuto il maggior numero di vittorie (78) e ha realizzato più reti (298) nella sua storia in Serie A. L'Inter ha vinto le ultime tre partite di Serie A in trasferta contro i capitolini. I nerazzurri sono inoltre la prima squadra nella storia del campionato capace di realizzare più di una rete in sette gare esterne consecutive contro i giallorossi".