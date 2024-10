Ivan Juric mastica amaro dopo Monza-Roma di quest'oggi. In conferenza stampa l'allenatore giallorosso ha puntato il dito soprattutto contro l'atteggiamento della squadra, senza trascurare l'arbitro, reo di non aver assegnato un penalty a suo parere solare. Queste alcune delle considerazioni di Juric riportate da TMW: "La Roma ha fatto una grande partita anche se adesso tutto sembra negativo. Il primo tempo è stato un controllo totale da parte nostra, nella ripresa abbiamo segnato il gol ma anche sbagliato altre occasioni. Dobbiamo però crescere e diventare più cattivi in alcuni frangenti della partita.