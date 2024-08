"Mi dispiace molto leggere la ricostruzione di oggi. Non ho mai messo in discussione le scelte degli allenatori e non intendo farlo". Così Gianluca Mancini , difensore della Roma, replica alla ricostruzione emersa su organi di stampa che lo avrebbe visto contestare la scelta di De Rossi di lasciare fuori Dybala nella partita di Cagliari.

"Non c'è stata alcuna discussione con il mister - ha proseguito -. La Roma è una cosa seria e noi la trattiamo con rispetto e siete pregati di fare lo stesso, senza inventare episodi mai accaduti, solo per mettere confusione intorno alla Roma. Siamo dispiaciuti per questo avvio di stagione, ma siamo uniti e concentrati per la partita di Torino".