SERIE A – La Roma rimonta il Verona: all’Olimpico finisce 2-2. Mourinho espulso nel finale

All'Olimpico la squadra giallorossa va sotto di due gol, nel secondo tempo i giovani guidano la rimonta

È stata una Roma dai due volti quella che all'Olimpico ha affrontato il Verona nel terzo anticipo della 26esima giornata di Serie A. Nel primo tempo grande partita della squadra di Tudor che chiude in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Barak e Tameze. Nella ripresa, complice anche il calo del Verona, lo Special One punta sulla linea verde inserendo i giovani Volpato e Bove, saranno proprio loro a guidare la rimonta. Nel finale l'arbitro Pairetto espelle Mourinho per proteste.