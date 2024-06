Come riportato da Fabrizio Romano, l'Al Nassr avrebbe iniziato a sondare il terreno per Wojciech Szczesny.

Come riportato da Fabrizio Romano, l'Al Nassr avrebbe iniziato a sondare il terreno per Wojciech Szczesny. "La Juve è pronta e disposta a vendere Szczesny visto che Di Gregorio arriverà in un affare da 18 mln di euro e presto ci saranno discussioni con Perin. La decisione ora spetta al portiere polacco", scrive l'esperto di mercato su Twitter.