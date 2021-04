Rummenigge: “Superlega progetto fallito definitivamente. Ma è un avvertimento”

Le parole del CEO del Bayern Karl Heinz Rummenigge, in una intervista al quotidiano tedesco 'Bild am Sonntag

La Superlega come progetto e' fallito "definitivamente" anche se non tutti i club si sono sfilati, ma quanto accaduto e' un chiaro "colpo di avvertimento" per tutto il calcio europeo. A dirlo e' il dirigente del Bayern Monaco Karl Heinz Rummenigge, in una intervista al quotidiano tedesco 'Bild am Sonntag' in cui definisce una "buona cosa" le proteste diffuse che si sono levate contro l'iniziativa. A suo giudizio, inoltre, gli imprenditori che gestiscono alcuni dei club coinvolti hanno capito che "il calcio funziona in modo un po' diverso dagli affari".