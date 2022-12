Sabatini: “Antagonista del Napoli? Vedo più Inter e Juve rispetto al Milan”

Le parole del giornalista: "Handanovic al Milan? Nella realtà assolutamente no. Non esiste che l’Inter dia un titolare, al Milan"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così della seconda parte di stagione in Serie A: "Credo che sarà determinante il recupero dei giocatori. L’Inter ha concluso il 2022 praticamente senza mai utilizzare Romelu Lukaku e, parzialmente, senza Marcelo Brozovic. Milan diretto antagonista del Napoli? Io vedo più pericolose Inter e Juventus del Milan perché quest’anno non hanno Ibrahimovic, Kessié, Kjaer, Maignan per il girone di ritorno. Handanovic al Milan? Al fantacalcio o a FIFA sì, nella realtà assolutamente no. Non esiste che l’Inter dia un portiere, eventualmente titolare, al Milan".