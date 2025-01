"Senza troppi giri di parole possiamo dire che quelli dell'Inter sono due punti buttati via. Dopo i due gol, la squadra ha gestito, invece di attaccare. Credo che l'Inter debba avere tanti rimorsi per come ha gestito il secondo tempo. Ha commesso errori di leggerezza e presunzione inammissibili, come quello di Dimarco in occasione del secondo gol del Bologna. Pairetto? Tra i peggiori, ma è una costante e non certo una novità. Alla fine ha fatto infuriare Inzaghi, che si è agitato tantissimo. Un atteggiamento che non mi piace: vale per tutti gli allenatori e quindi anche per lui".