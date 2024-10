Sandro Sabatini, nel suo focus per Calciomercato.com, si è soffermato su Inter-Torino di ieri sera al Meazza. Queste le sue considerazioni: "Non erano assolutamente scontati i sette gol segnati da Thuram, con tripletta allegata a quella segnata da Retegui poche ore prima. In attesa della risposta che gli juventini auspicano da Vlahovic e i milanisti da un attaccante a scelta, si registra il momento di difficoltà di Lautaro Martinez. Gioca come l’anno scorso, ma non segna più come l’anno scorso".

E qui Sabatini sembra dimenticare che proprio nelle due partite precedenti il capitano nerazzurro era andato in gol tre volte. Ma prosegue: "Sarà un problema? Sì, ma solo se dovesse diventare un’abitudine. Per il momento non lo è. Perché, in assoluto, Lautaro non è mai un problema, semmai la soluzione a un problema. Anche quando non segna. Semmai alla lunga diventerà un problema il numero dei gol subiti. Questione di concentrazione che non è più feroce come l’anno scorso. Testa e disattenzione. Da mettere a posto, altrimenti finisci per stare in ansia fino al 90mo, perfino contro una Stella Granata in dieci e con Zapata uscito in barella".