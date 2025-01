Il pensiero del noto opinionista a proposito della stracittadina in programma domani a Riad che vale il primo trofeo stagionale

Sandro Sabatini, negli studi di Sport Mediaset, si è proiettato su Inter-Milan di domani sera. Queste le sue considerazioni sul secondo derby stagionale che mette di fronte Simone Inzaghi e il suo ex compagno di squadra Sergio Conceicao:

”Favorita è l’Inter. Vale ovviamente la frase che può succedere di tutto, ma sarei molto sorpreso se non vincessero i nerazzurri. Il Milan con la Juventus per 60’ è stato poca roba, sarei sorpreso se riuscisse a tenere testa all’Inter per 90’”.