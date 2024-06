Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini , giornalista, ha stilato la top 10 degli allenatori italiani per questa stagione, ponendo Simone Inzaghi al terzo posto e spiegando perché: "Ha vinto uno scudetto alla guida di una squadra nettamente più forte delle altre, a dispetto dei pronostici estivi. Inzaghi è bravo, non è una novità, ha vinto anche negli anni scorsi e ha avviato una carriera in fase ascendente: ha rinnovato con l'Inter ottenendo l'ingaggio che merita per le sue competenze e le sue capacità.

Perché solo terzo? Perché per me in Champions poteva fare un po' di più, a partire dal girone: una squadra ben costruita, a dispetto delle previsioni nelle quali io ero stato prudente, attorno a Calhanoglu e che finalizza con Lautaro, è difficile trovarla in una competizione come il campionato italiano. E da qui il rimpianto per la Champions League: ma Inzaghi è un grandissimo allenatore e non ci sono discussioni".