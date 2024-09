"E poi: che sta succedendo a Lautaro? E' lui l'emblema di questo atteggiamento della squadra. Sembra un giocatore diverso rispetto all'anno scorso. Se il capitano ha quest'atteggiamento, trascina gli altri verso la sufficienza. La superbia e la presunzione non dipendono dal turnover. Dovessi dare un consiglio a Inzaghi, è di togliere alcuni giocatori singolarmente e non insieme. Esempio: a centrocampo togliere Barella e Calhanoglu insieme credo che sia molto rischioso. Penso ancora che l'Inter sia la squadra più forte: se giochi la con la grinta del Napoli, a Monza vinci facile. Ma se giochi come se il gol dovesse arrivare per grazie ricevuta perché hai lo scudetto, rischi".