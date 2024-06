Sacchi: “Ancelotti? Non so più che dire. Calmo, sa sempre aggiustare le cose”

Di Carletto ormai non so più che cosa dire. Mi stupisce ogni volta. Dimostra una calma invidiabile anche se io so che, dentro, freme, che vorrebbe andare in campo e, prima delle partite, si agita. Sa sempre come aggiustare le cose, come sistemare sul campo un giocatore. Ed è umile nell’ascoltare i consigli dei collaboratori, in primis il figlio Davide che per lui sta diventando sempre più importante. Sapeva bene che il Borussia Dortmund era pericoloso perché aveva una notevole forza fisica e, soprattutto in avvio, avrebbe spinto sull’acceleratore. Carletto ha avuto la bravura di spiegare questa caratteristica ai suoi ragazzi e di convincerli a essere umili: aspettiamo il momento buono e poi colpiamo. Così è stato, e dopo il gol di Carvajal non c’è più stata partita. Ripeto: pieno merito al Real Madrid anche per quello che ha dimostrato nel corso della manifestazione. Carletto mette in bacheca il double: Liga e Champions. Non c’è un allenatore più vincente di lui.