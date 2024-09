"Bravissima l’Inter. Il pareggio a Manchester, contro il grande City di Guardiola, certifica che i nerazzurri sono davvero arrivati ad alti livelli, e possono restarci. La sfida è stata interessante, nonostante non ci siano stati gol. Si sono viste trame di gioco piacevoli, si è ovviamente ammirato il palleggio degli inglesi, davvero impressionanti quando hanno il pallone tra i piedi. Però la squadra di Inzaghi non ha mai concesso troppi spazi, ha sempre chiuso con precisione, con ottime marcature a scalare e, alla fine, ha costretto i giocatori di Guardiola a ricevere il pallone da fermi. In questo modo è più facile fermare gli avversari. Tuttavia, la cosa che più mi è piaciuta dell’Inter è stata l’esibizione di coraggio. Sì, perché i nerazzurri non sono andati a Manchester per fare le barricate, o per subire il dominio del City. Ogni volta che si concludeva un’azione degli inglesi loro sono stati pronti a ribaltare il fronte, con ripartenze molto pericolose. Ciò significa che sul piano della mentalità la squadra di Inzaghi ha fatto un notevole passo in avanti: adesso si comporta come si deve fare in Europa, cerca di prendere possesso del campo, di intimidire l’avversario. Il coraggio dell’Inter è davvero una gran bella notizia, perché senza paura si può raggiungere qualsiasi traguardo", spiega Sacchi su La Gazzetta dello Sport.