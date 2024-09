Sacchi: “Frattesi bene con l’Italia. Si è capito che ruolo deve fare”

Arrigo Sacchi, nel suo focus sull'Italia, ha parlato anche di alcune individualità azzurre sulla Gazzetta dello Sport di oggi. Questo il suo pensiero dopo la gara vinta contro la Francia: "Nello specifico, contro la Francia ho apprezzato la prova del blocco difensivo e poi la volontà, una volta riconquistato il pallone, di andare all’attacco con cinque o sei elementi. Un coraggio che è stato premiato. Bene Frattesi che va utilizzato in questo ruolo: è un bravissimo incursore e questo deve fare. Mi è piaciuto l’ingresso di Raspadori, attaccante che conosce il gioco e sa muoversi in funzione dei compagni. Ho apprezzato il lavoro di Retegui che, nel 5-3-2, non è mai isolato.