Sacchi: “Idee hanno battuto i soldi. Ha vinto squadra che meritava e giocava meglio”

L'ex tecnico, intervenuto su Gazzetta.it, ha celebrato lo scudetto del Milan ed esaltato la squadra di Pioli

Sono contento per tanti motivi: le idee hanno superato i soldi. Abbiamo quasi tutti i club indebitati, servono più idee per avere risultati ugualmente. Crescendo straordinario del Milan. Avevo timore, perché col Sassuolo temevo potessero giocare per il pareggio come fanno generalmente le squadre italiane: fanno un gol e tutti dietro. Non ho mai visto nella boxe uno che dà un pugno si mette. nell'angolo. Invece hanno dimostrato personalità carattere, hanno dimostrato che il miglior antidoto per fermare l'avversario è fare il proprio gioco. Il club viene prima della squadra che viene prima del singolo. Sono per lo più ragazzi sconosciuti, hanno avuto anche degli incidenti e non hanno sbagliato l'ultima partita.