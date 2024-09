danno la vita per il suo club. E pretende lo stesso dal club e dalla squadra. Poi Napoli non è diversa dal resto d’Italia: quando le cose vanno bene tutti ti esaltano, quando vanno male si inizia a sparargli addosso».

È curioso di vedere come andrà a finire?

«Le squadre di Conte migliorano sempre, soprattutto se i presidenti danno ascolto ai suoi consigli: Antonio è uno che non si accontenta mai. E fa bene. E chi lo ingaggia sa bene cosa porta a casa. Come era con me, ha il fuoco dentro. Si fece male al ginocchio contro la Georgia, una delle ultime mie gare da ct, e vidi subito in lui la determinazione a ritornare in campo velocemente. È rimasto quello di allora. Io vedo una bella lotta per lo scudetto e chiedo una sola cosa ai tanti allenatori: fateci divertire».