Il sindaco di Milano Beppe Sala, grande tifoso interista, ha inviato un breve messaggio sulle pagine de La Gazzetta dello Sport per l'esterno dell'Inter Darmian in vista dell'inizio dell'Europeo con l'Italia:

Caro Matteo Darmian non ho mai nascosto la mia ammirazione per il tuo comportamento esemplare in campo e fuori unitamente al fatto che sei un grande calciatore. Quest'anno sei stato fondamentale per portare lo scudetto a Milano e sono certo che ora sarai prezioso per portare l'Italia più avanti possibile