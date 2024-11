Stadio, Sala convoca un punto stampa in Comune, ma poi non si presenta

E' accaduto questo pomeriggio, dopo che quattro consiglieri di opposizione, Samuele Piscina e Alessandro Verri della Lega Deborah Giovanati di Forza Italia e Marco Bestetti di Fratelli d'Italia, si sono presentati nella sala dove avrebbe dovuto tenersi l'incontro con i giornalisti, protestando contro la decisione del sindaco di non riferire nell'Aula consiliare gli sviluppi della questione Stadio. ''Già due anni fa - ha detto all'Adnkronos Piscina - avevamo chiesto un ordine del giorno, votato da tutta l'Aula senza distinzione di parti, per avere all'interno dell'Aula consiliare un costante aggiornamento di ciò che sarebbe accaduto in merito allo stadio, passo dopo passo''.

Ebbene, ''questa richiesta è rimasta totalmente inascoltata da parte del sindaco Sala; l'Aula è stata sempre esautorata da ogni tipo di informazione in merito al tema stadio e consiglieri e cittadini continuano a leggere sulle pagine dei giornali ciò che sta accadendo''. Quello che ''noi chiediamo al sindaco Sala è rispetto per l'Aula, per la città e per tutti quanti i milanesi. Vogliamo semplicemente che venga in Aula per dire alla città intera che cosa sta succedendo sul tema stadio''.