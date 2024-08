Samardzic pronto a firmare con l’Atalanta: visite mediche in corso a Milano

Il centrocampista sta per cominciare la sua nuova avventura dopo aver sfiorato l'Inter e altre big la scorsa estate e non solo

Lazar Samardzic sta per diventare un calciatore dell'Atalanta. Il centrocampista serbo, vicinissimo all'Inter la scorsa estate, dopo vari accostamenti sembra aver trovato una nuova squadra. Saluta quindi l'Udinese, a cui andranno 21 milioni di euro più 4 di bonus. In questi minuti sono in corso a Milano le visite mediche del calciatore, pronto a mettersi a disposizione di Gian Piero Gasperini.