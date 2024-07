Giovani, talentuosi, affamati: la Sampdoria è alla ricerca di talenti in erba da inserire in rosa in vista della prossima stagione, e in quest'ottica non stupiscono i contatti con l'Inter. La dirigenza blucerchiata ha messo nel mirino Ebenezer Akinsanmiro, colonna della Primavera nerazzurra, ma non solo. Così scrive Il Secolo XIX: "Il ds Pietro Accardi ha puntato il centrocampista Ebenezer Akinsanmiro, nigeriano, 19 anni, proprietà dell'Inter. Titolare della Primavera nerazzurra allenata da Cristian Chivu, con il premio dell'esordio in Serie A all'età di 19 anni e 3 mesi, nella squadra che si sarebbe laureata campione d'Italia: una manciata di minuti nel finale a Lecce, subentrando a Frattesi. Più altre 7 convocazioni, nelle quali è rimasto seduto in panchina. Akinsanmiro è stato una delle rivelazioni del campionato Primavera. L'Inter è disponibile a darlo in prestito e Accardi al momento sembra perlomeno avere superato l'agguerrita concorrenza. A cominciare dal Lecce, la squadra contro la quale il nigeriano ha debuttato in A, poi anche Palermo e Reggana in B. Se l'Inter ha intenzione di accelerare per Giovanni Leoni, proprio Akinsanmiro potrebbe essere uno dei giovani che potrebbe eventualmente entrare nell'operazione.