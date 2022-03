Samuel compie 44 anni, l’Inter: “Perno della difesa del Triplete. Auguri The Wall”

Oggi "The Wall", protagonista in nerazzurro dal 2005 al 2014 compie 44 anni: gli auguri del Club e dei tifosi

"In nove stagioni in nerazzurro, dal 2005 al 2014, Walter Samuel ha collezionato 236 presenze e 17 gol, dalla rete nella sua prima uscita ufficiale in Campionato, il 21 settembre del 2005 contro il Chievo, al gol, sempre di testa, che ha deciso il #DerbyMilano della stagione 2011/2012, uno dei più rapidi della stracittadina".

"Amato da tifosi e compagni per la sua grinta, il suo spirito combattivo e la sua capacità di leadership, è stato il perno della difesa dell'Inter del Triplete e con la maglia nerazzurra ha conquistato una lunga lista di trofei. 5 scudetti, 4 Supercoppe italiane, 3 coppe Italia, 1 Champions League e 1 Mondiale per Club".

"Il soprannome "The Wall" l'ha guadagnato grazie alla sua capacità di alzare un vero e proprio muro in difesa, di essere una certezza per i suoi compagni e un vero e proprio incubo per gli avversari. Nel giorno del suo 44esimo compleanno i migliori auguri dal Club e dai tifosi a "The Wall", Walter Samuel". È il messaggio di auguri da parte dell'Inter a Walter Samuel per il suo compleanno numero 44.