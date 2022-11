San Siro, 6 consiglieri Dem denunciano: “Dibattito pubblico clandestino”

C'è una frangia del Pd meneghino a cui la formula con cui il Comune ha impostato l'informazione relativa al dibattito pubblico sul futuro dello stadio Meazza non è piaciuta, e lo dice chiaramente, chiedendo di spostare quantomeno il luogo dedicato all'ultima puntata dell'iter, spostando l'appuntamento in un proscenio più capiente. Il problema a detta di alcuni esponenti della maggioranza è nato da una scarsa 'sponsorizzazione' del dibattito che ha portato a una conseguente scarsa partecipazione. In una nota, i consiglieri dem Daniele Nahum, Simonetta D'Amico, Alessandro Giungi, Natascia Tosoni, Angelica Vasile e Rosario Pantaleo denunciano infatti come la questione sia stata caratterizzata "da una quasi totale clandestinità, nessuna affissione pubblica lo ha pubblicizzato e neppure durante le partite di Milan e Inter è stato ricordato con annunci o tramite il maxischermo". Non solo, ma addirittura, come sostengono i sei esponenti dem milanesi alcuni incontri del dibattito pubblico "sono stati calendarizzati in contemporanea con sedute del Consiglio comunale, così impedendo la partecipazione di consigliere e consiglieri".