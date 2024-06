"Stiamo cercando di fissare l'incontro perche' bisogna cercare di mettere insieme le agende di tutti, Inter, Milan, WeBuild e la mia. Lo fisseremo se non la settimana prossima quella successiva". Lo ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un evento a Palazzo Marino in memoria di Giacomo Matteotti. WeBuild, come ha spiegato ieri il direttore generale della societa' Massimo Ferrari, e' pronta a partire per i lavori di riqualificazione di San Siro nell'estate del 2025, il che consentirebbe al Meazza di farsi trovare pronto per tre appuntamenti chiave dei prossimi anni: l'inaugurazione delle Olimpiadi nel 2026, la finale di Champions League del 2027 e i campionati Europei del 2032.