"Il Como sogna in grande nell’anno del ritorno in serie A". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport che conferma il tentativo della neopromossa per Alexis Sanchez:

"Libero dopo la seconda esperienza all’Inter, il cileno è alla ricerca di una nuova squadra, ma per la società neopromossa (disposta a pagare l’ingaggio del Niño Maravilla sui 2 milioni a stagione) non sarà facile battere la concorrenza rappresentata da Udinese, River e club brasiliani", si legge sul quotidiano. Le alternative in attacco sono Pinamonti e Belotti. A centrocampo invece può arrivare anche Stefano Sensi, che a giugno lascerà ufficialmente l'Inter a parametro zero.