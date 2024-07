Futuro ancora tutto da definire per Alexis Sanchez: l'ex attaccante cileno dell'Inter, svincolato, deve ancora decidere quale sarà la sua prossima destinazione, e su di lui è forte l'interesse dell'Udinese, squadra nella quale ha già giocato in passato.

Il Marsiglia, altro club che aveva lanciato segnali, sembra aver allentato la presa, come scrive il Corriere dello Sport: "Il Marsiglia non affonda per Alexis Sanchez e, così, l'Udinese spera di poter davvero riabbracciare l'attaccante cileno, libero sul mercato dopo la vittoria dello scudetto con l'Inter".