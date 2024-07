L'attaccante cileno, terminato il suo contratto con i nerazzurri, potrebbe continuare a giocare in Serie A

Il futuro di Alexis Sanchez potrebbe essere ancora in Italia: l'attaccante cileno, terminato il suo contratto con l'Inter, sta valutando seriamente l'ipotesi di tornare all'Udinese, la squadra con cui debuttò in Serie A. Il giocatore, secondo quanto scrive TuttoUdinese, è in contatto con la dirigenza friulana, e la trattativa sarebbe arrivata ai dettagli finali, col il Niño Maravilla che potrebbe presto dire sì alla proposta della famiglia Pozzo.