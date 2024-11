"Non ci sono mai partite semplici, l'Atalanta è una squadra di assoluto valore. Contro lo Stoccarda ha fatto una gara straordinaria, mettendo in campo idee e principi con grande disciplina, si vede che ci sono tanti anni di lavoro alle spalle. Ha grande qualità, gioca bene nelle due fasi. Sta attraversando un grande periodo di forma". E' quanto ha sostenuto Kosta Runjaic , in conferenza stampa, in vista del lunch match di domenica della sua Udinese a Bergamo.

"Sappiamo bene cosa ci aspetterà, ma non vorrei definire l'Atalanta come l'avversario più difficile che potevamo trovare - ha aggiunto -. Dobbiamo cercare di resistere, rispondere al fuoco col fuoco, affermarci nei duelli, senza mai dimenticare i nostri principi di gioco". "Non dobbiamo perdere la rotta, sarà importante restare in partita e mettere energia contro l'Atalanta, se non lo facciamo succedono cose come quelle viste con la Juventus - ha aggiunto -. Quando non facciamo le cose al massimo si perdono i duelli, le seconde palle e così contro queste squadre diventa difficile.