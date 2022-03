Sanchez, le parole di Will Smith contro la stampa cilena: “Lontani anni luce dal rispetto”

A quanto pare i giornali del suo Paese hanno attaccato l'attaccante dell'Inter e lui ha postato il discorso dell'attore agli Oscar per difendersi

La stampa cilena nelle ultime ore ha citato quella italiana rispetto al possibile addio di Sanchez all'Inter in estate. Poi qualche voce su una sua presunta relazione. Questo si dice dell'attaccante nerazzurro che sui social ha deciso di postare il discorso di Will Smith agli Oscar (fatto dopo il clamoroso schiaffo a Chris Rock che aveva preso in giro la moglie per i suoi capelli rasati, peccato che lei sia affetta da alopecia). E dopo aver postato le parole dell'attore ha scritto un messaggio dedicato alla stampa del suo Paese.