Sannino: “Inter fortissima anche senza Gosens e Caicedo. La Juve…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'allenatore Giuseppe Sannino ha parlato così di ciò che sta accadendo in Serie A

"Mi interessa vedere la Juventus. Come tutti, per capire. L'Inter mi sembra che abbia fatto due innesti ma poteva pure non prendere niente: già avevano una squadra fortissima. Da lontano poi vedo un Napoli che ha perso qualcosa nel percorso e il Milan che sta facendo un campionato straordinari. Quindi l'Atalanta, che non è più una sorpresa. Sarebbe bellissimo se una società così riuscisse a vincere lo Scudetto. E poi ho visto la questione della Fiorentina... Voglio spendere una parola per il presidente: a Vlahovic ha fatto delle proposte ma gli è sempre stato detto di no. Purtroppo il calcio è cambiato. E quindi la Roma, per cui le aspettative sono tutte su Mourinho. Se devo citare qualche bella sorpresa direi poi il Torino o il Verona...".