Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Fabiano Santacroce, ex difensore, ha parlato così dell'Italia di Luciano Spalletti: “Chiesa è un solista. E’ sempre stato così. Non sarebbe stato meglio vedere Politano in questa Nazionale? E Zaniolo ha tutte le potenzialità per arrivare a quel tipo di calciatore che siamo abituati a vedere in Nazionale. Il nostro attaccante migliore al momento è Scamacca, ma è attorniato da modulo, tattica…Una volta se mettevi Vieri a giocare nel Rimini o all’Inter faceva sempre gol. Non vengono formati più gli attaccanti di una volta, ci dobbiamo abituare. Il problema grosso è che l’Italia non abbia mai fatto un’azione da Italia. E’ stato il nulla”.