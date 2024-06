Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, nella conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro l'Ecuador ha parlato anche dei giovani Alejandro Garnacho e Valentin Carboni: "Garnacho non ha passato molto tempo con noi ed è vero che nei minuti che ha avuto a disposizione non ha potuto mostrare tutto quello che sa fareveramente. Ma dobbiamo dargli qualche minuto per conoscere i suoi compagni, conoscere i loro ritmi. Sia lui che Valentin Carboni sono due ragazzi che ci entusiasmano molto. Questa è la realtà, ma non possiamo caricarli di troppe aspettative in questo momento. Ci daranno molto. L'importante è che sappiano cosa vogliamo, capiscano il ritmo con cui si gioca la partita e che ogni tanto una pausa fa bene".