Intervenuto ai microfoni dei cronisti argentini, Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha parlato così del dualismo tra Julian Alvarez e Lautaro Martinez verso la Copa America: "Negli ultimi mesi Julián ha giocato meno, ma ha disputato le sue partite in una squadra di punta, e Lautaro è stato il capocannoniere della Serie A. Per noi è molto bravo. Sono entrambi benvenuti, vedremo partita dopo partita, è quello che facciamo sempre: decideremo cosa è meglio per la squadra. Ci fa piacere che entrambi siano in condizione, soprattutto fisicamente, per affrontare la Copa América".