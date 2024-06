Della Nazionale italiana, di come non possa prescindere dei gol del suo attaccante principale, parla in prima pagina il giornale sportivo

La prima pagina del Corriere dello Sport è dedicata all'Italia. "Il Toro è Scamacca. Nazionale, tutto sul 9: servono i suoi gol. A Gelsenkirchen in palio gli ottavi. Ecco come Spalletti vuole aiutare Gianluca a fare la differenza. Giovedì la Spagna: il centravanti non segna in azzurro da metà ottobre", si legge. Sull'Europeo in basso: "Calzona affonda Lukaku. Mbappé, solo un lampo".