Il pensiero del presidente del Milan a proposito del tema che riguarda le due milanesi del quale si occupa in prima persona

Presente al Festival dello Sport di Trento, Paolo Scaroni, nel panel che vede in collegamento anche Beppe Marotta, è tornato sul tema stadio di Milano che riguarda Inter e Milan. Queste le sue considerazioni: "Sono partito con tante frustrazioni sei anni fa dicendo che lo stadio di San Siro era vecchio, obsoleto e da abbattere. Mi dicevano 'sei matto, vuoi abbattere la Scala del calcio?', io rispondevo che si tratta di un manufatto architettonico e che se hanno abbattuto Wembley allora possiamo abbattere anche il Meazza. A Milano ora, visto che purtroppo parlo ancora di stadio, il concetto di dotarsi di uno stadio moderno, modernissimo è passato un po' nella testa di tutti.

Quando andiamo in Europa a giocare ci rendiamo conto che siamo vecchi di 30-40 anni. L'ipotesi che stiamo esaminando con attenzione, ne ho parlato anche stamattina col sindaco, è quella originaria di costruire un nuovo impianto a San Siro, mantenendo le vestigia di quello vecchio. Poi, siccome siamo scottati dall'acqua calda, teniamo anche l'acqua fredda che è l'impianto di San Donato, per la quale abbiamo speso già 40 milioni. Teniamo in piedi entrambe le ipotesi".